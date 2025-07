Nintendo Switch 2 Tour, il roadshow nazionale fa tappa a Grugliasco

opo il debutto ufficiale del 5 giugno e oltre 3,5 milioni di unità vendute nei primi quattro giorni, Nintendo Switch 2 arriva a Le Gru per una tappa esclusiva del Nintendo Switch 2 Tour, il roadshow nazionale che sta attraversando i principali centri commerciali italiani.



L’appuntamento è fissato per il weekend dall’11 al 13 luglio quando il mall di Grugliasco si trasformerà in uno spazio esperienziale completamente dedicato alla nuova console. I visitatori avranno la possibilità di testare in anteprima le funzionalità avanzate di Switch 2 – dalla risoluzione 4K con refresh rate variabile al nuovo sistema audio spaziale 3D, passando per i Joy-Con 2 con comandi evoluti – e scoprirne tutte le potenzialità grazie al Nintendo Switch 2 Welcome Tour, un percorso interattivo con exhibit digitali, quiz e sfide a tempo.



L’evento offrirà anche l’occasione di mettersi alla prova con Mario Kart World, il nuovo capitolo della saga che espande l’esperienza di guida a una vasta regione interconnessa, trasformando il mondo in una pista senza confini. Spazio anche all’esplorazione epica con le versioni ottimizzate per Switch 2 di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, aggiornate graficamente e tecnicamente per sfruttare al massimo le performance della console.



L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, in Piazza Nord al 1 Piano, fra le ore 11.00 e le 20.00, con la possibilità di ricevere gadget esclusivi e vivere un fine settimana all’insegna del gioco e dell’innovazione.