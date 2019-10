Teatro Gobetti, Umberto Orsini porta in scena "Il nipote di Wittgenstein"

Al Teatro Gobetti, martedì 5 novembre 2019, alle ore 19.30, andrà in scena Il nipote di Wittgenstein/Storia di un’amicizia di Thomas Bernhard, con Umberto Orsini e Elisabetta Piccolomini, per la regia di Patrick Guinand, con le scene di Jean Bauer, traduzione di Renata Colorni, adattamento di Patrick Guinand. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Umberto Orsini, resterà in scena al Gobetti per la Stagione in Abbonamento del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, fino a domenica 17 novembre. Per Il nipote di Wittgenstein, insieme a L'arte della commedia di Eduardo De Filippo, a Umberto Orsini è stato assegnato il Premio Ubu 2001 come miglior attore.