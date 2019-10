Torino, sciopero dei dipendenti Auchan contro la nuova proprietà Conad

Garantire la piena occupazione e mantenere le condizioni contrattuali precedenti: era questo l'obiettivo del presidio organizzato per questa mattina dai lavoratori Auchan davanti alla prefettura. La manifestazione, frutto dello sciopero nazionale a cui hanno aderito le sigle commerciali dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Cub, voleva rappresentare un monito alla nuova proprietà marchiata Conad.

A spiegare, nel dettaglio, i motivi della protesta sono direttamente i rappresentanti sindacali: “Il futuro di 18mila lavoratori in tutta Italia - spiega Sergio Diecidue di UILTuCS - è a rischio perché Conad ha intenzione di applicare il cosiddetto “spezzatino”, facendo gestire separatamente ogni singolo negozio: il rischio è quello di avere un panorama troppo frammentato e l'indisponibilità dei singoli imprenditori a voler sottoscrivere accordi di tutela. Auspichiamo un intervento decisivo del Ministero dello Sviluppo Economico per una situazione che, solo in Piemonte, interessa più di mille persone nei negozi di Torino, Venaria, Rivoli e Cuneo”.

Pessimista anche Sara Corona di Filcams Cgil: “Dopo sette incontri avvenuti a Roma – aggiunge – non abbiamo avuto ancora nessuna garanzia. Con lo “spezzatino”, applicabile non solo per punto vendita ma volendo anche per reparto, la tutela dei diritti riconosciuti dall'articolo 18 sarebbe a rischio perché teoricamente si potrebbero creare singole aziende con meno di quindici dipendenti; ci sono lavoratori con trent'anni di anzianità ancora in attesa di sapere se il loro posto di lavoro verrà mantenuto e con quali condizioni”.

Le aspettative di ascolto restano basse ma i sindacati annunciano di voler proseguire la propria lotta: “L'Auchan di Torino - conclude Maria Rosa Bongermino di Flaica Cub – è stato il primo ipermercato aperto in Italia, nel lontano 1989: nell'ultimo periodo l'azienda è letteralmente sparita nel nulla senza rilasciare comunicazioni in merito alla cessione prima dell'ufficialità. Ci aspettiamo che la nuova proprietà ascolti le istanze dei lavoratori senza affidarsi alle dichiarazioni di facciata su Facebook”. Senza certezze torneremo ancora, ancora e ancora, recita un volantino.