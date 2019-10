La programmazione del Teatro Regio

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO • “LA BISBETICA DOMATA”: DAL CAPOLAVORO DI SHAKESPEARE A QUELLO DI JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT E I SUOI BALLETS DE MONTE-CARLO

Il Teatro Regio dedica il mese di novembre interamente alla danza, con due straordinari appuntamenti, per un totale di 13 rappresentazioni.

La danza classica è incarnata dalla Compagnia dei Ballets de Monte-Carlo, che dal 6 al 10 novembre presenta La bisbetica domata nella versione di Jean-Christophe Maillot su musiche di Dmitrij Šostakovič, un taglio coreografico moderno e di grande sensibilità. L’Orchestra del Teatro Regio è guidata da Igor Dronov. Dal 14 al 17 novembre va in scena la passione incandescente del flamenco con Fuego, su musica di Manuel de Falla, portato in scena dalla Compañía Antonio Gades.

Mercoledì 6 novembre alle ore 20, Les Ballets de Monte-Carlo presentano, per la prima volta a Torino, LA BISBETICA DOMATA il celebre balletto in due atti su soggetto di Jean Rouaud dall’omonima commedia di William Shakespeare. La bisbetica domata è il titolo creato nel 2014 per il prestigioso Teatro Bol'šoj di Mosca, vincitore nel 2015 di tre Masques d’Or come miglior balletto, e diventato in brevissimo tempo una vera e propria hit nei teatri di tutto il mondo.

La coreografia è firmata dal direttore della Compagina, il talentuoso Jean-Christophe Maillot, assistito da Bernice Coppieters; le scene sono di Ernest Pignon-Ernest, i video di Dominque Drillot e Matthieu Stefani, i costumi di Augustin Maillot e le luci di Dominique Drillot. Nei ruoli dei protagonisti si alternano: Ekaterina Petina e Alessandra Tognoloni (Caterina) e Matèj Urban e Francesco Mariottini (Petruccio). In scena quarantasette ballerini della Compagnia, tra i quali spiccano molti italiani.

In occasione di Paratissima, fiera d’arte contemporanea (Torino, dal 30 ottobre al 3 novembre), il Teatro Regio dedica ai visitatori una speciale promozione: presentando alla Biglietteria del Regio il biglietto di ingresso per Paratissima, si potrà acquistare un biglietto con il 30% di sconto per La bisbetica domata o per Fuego.

LEONARDO E IL FOGLIO PERDUTO • LUNEDÌ 4 NOVEMBRE AL TEATRO REGIO LA PRIMA ESECUZIONE MONDIALE DELL’OPERA JAZZ DI STEFANO FONZI

Lunedì 4 novembre il Teatro Regio ospita un evento particolarmente interessante, organizzato dal Moncalieri Jazz Festival in occasione dei 500 anni dalla nascita di Leonardo da Vinci. Alle ore 21 verrà eseguita in prima assoluta Leonardo e il foglio perduto, opera jazz composta, orchestrata e diretta dal maestro Stefano Fonzi, ispirata al manoscritto Il Codice del Volo e al celebre Autoritratto di Leonardo da Vinci.

Solisti, Paolo Fresu alla tromba e il vocalist Albert Hera. La Filarmonica Teatro Regio Torino e la Torino Jazz Orchestra diretta da Fulvio Albano eseguono le musiche di Fonzi. A narrare i testi e gli adattamenti scritti da Giommaria Monti sarà la straordinaria voce di Pino Insegno. Conduce la serata Marco Basso. Sono inoltre previste proiezioni di video e immagini, tra cui quelle della “Da Vinci”, prototipo di automobile disegnato e realizzato da Italdesign. Posti a € 18 in vendita on line su www.ticket.it/moncalieri e direttamente presso l’Associazione CDMI a Moncalieri e, a Torino, al Box Office Feltrinelli, da Rock’n Folk e presso Idea Foto. Info - Tel. 011.6813130 e www.moncalierijazz.com.

IL REGIO ITINERANTE • CONCERTO DEL GRUPPO “C’ERA UNA VOLTA… IL CINEMA” A SAN CARLO CANAVESE

Per Il Regio itinerante, rassegna dei gruppo di Artisti del Teatro Regio, questa settimana è in programma un concerto a San Carlo Canavese, domenica 3 novembre alle ore 21, presso la Chiesa di San Carlo Borromeo. Il gruppo C’era una volta… il Cinema esegue colonne sonore da celebri film composte da John Williams ed Ennio Morricone. Ingresso libero. Info: I Filarmonici di San Carlo Canavese - Tel. 345.8452301 e 338.8532217.

LE VISITE AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 novembre; l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 2 novembre sono previste 4 visite, alle ore 11, 11.45, 15 e 15.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 | 1 • VENDITA ABBONAMENTI A SCELTA A 5 SPETTACOLI, SPECIALI A 4 SPETTACOLI e GIOVANI A 3 SPETTACOLI

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita gli abbonamenti A scelta a 5 spettacoli, gli abbonamenti Speciali a 4 spettacoli (Turni P - R - S) e l’abbonamento Giovani 2 a 3 spettacoli, riservato agli Under 30.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 | 2 • VENDITA DEI BIGLIETTI PER TUTTI TITOLI DELLA STAGIONE

Sono in vendita i biglietti per tutti i titoli e tutte le recite della Stagione: La bisbetica domata, Fuego, Carmen, Roberto Bolle and Friends, Il matrimonio segreto, Violanta, Nabucco, La bohème, La dannazione di Faust, Passione secondo Matteo, Don Pasquale, Il mago di Oz, Simon Boccanegra, Il barbiere di Siviglia e My Fair Lady.

I biglietti possono essere acquistati presso la Biglietteria del Teatro Regio, on line su www.teatroregio.torino.it, presso Infopiemonte-Torinocultura (con eccezione delle recite di Roberto Bolle), i punti vendita convenzionati Vivaticket e on line su www.vivaticket.it.

La vendita presso il Teatro Regio (diretta, on line su www.teatroregio.torino.it e telefonicamente con carta di credito) non prevede alcun costo aggiuntivo.

I CONCERTI 2019-2020 • VENDITA BIGLIETTI PER 10 CONCERTI DELLA NUOVA STAGIONE

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita i biglietti per 10 concerti della nuova Stagione, in programma fino al 30 maggio.

IN FAMIGLIA 2019-2020 • VENDITA BIGLIETTI PER 6 APPUNTAMENTI DEDICATI ALLE FAMIGLIE

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita i biglietti per gli spettacoli e i concerti dedicati ai bambini e ragazzi e ai loro genitori, con varie proposte per tutte le età.

I titoli sono i seguenti: Pierino e il lupo, Playtoy Orchestra, Il mio primo Barbiere, Racconti di paesaggi sonori, Il mago di Oz e Riccioli di Barbiere.

