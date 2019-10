Cavallerizza, Roberto Rosso (FdI): "Presenterò esposto alla Corte dei Conti"

“La questione Cavallerizza ha raggiunto ormai un tale livello di spregio delle regole e di palese favoritismo nei confronti di alcuni privati, che non solo presenterò un’interrogazione urgente al sindaco Chiara Appendino, ma sto preparando un esposto alla Corte dei Conti perché verifichi che lo stato di abbandono di un bene pubblico di tale valore, lasciato in mano di persone non meglio identificate che lo hanno di fatto occupato con la forza, non costituisca un danno erariale per le case del Comune”. Così Roberto Rosso, capogruppo in Comune per Fratelli d’Italia, commenta la decisione della sindaca di riconsegnare la Cavallerizza, una volta ristruttura con i soldi stanziati dal Ministero dei Beni culturali, a chi la occupava abusivamente.

“Non solo: durante la loro occupazione – aggiunge Rosso - parte della struttura ha preso fuoco e il tetto di una vasta ala del complesso è andata distrutta, incendiata. Danni su danni. Ora lo Stato, sempre con fondi pubblici, spenderà 5 milioni di euro per riparare ai danni verificatisi durante l’occupazione e magari per avviare il recupero. Ma Appendino ha già deciso che una volta ristrutturata la struttura, la regalerà di nuovo a questi signori che – ripeto – sono solo dei privati cittadini che non rappresentano niente e nessuno, che non hanno pagato nulla, che non hanno partecipato a un bando e che occupano illegalmente una struttura pubblica".

"Mi auguro – conclude - che i magistrati contabili si interessino della vicenda, davvero non irrilevante. Il paradosso è che chi occupa e incendia, invece che essere punito, viene premiato con la riconsegna della Cavallerizza persino ristrutturata a spese di tutti noi”.

“Franceschini impedisca l’occupazione legalizzata della Cavallerizza Reale”. Lo dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, a proposito delle risorse stanziate dal Mibact. “E’ inammissibile – spiega - che il Ministero dei Beni Culturali finanzi con 5 milioni di euro una iniziativa unilaterale del Comune di Torino che vuole consegnare un bene patrimonio Unesco a chi in questi anni l’ha ridotta in uno stato di pietoso degrado e in un luogo di alta criminalità. Siamo contrari ad ogni utilizzo di finanziamenti statali non finalizzati al pieno recupero e fruizione pubblica dell’immobile”.

“Siamo certi infatti che il progetto di Chiara Appendino possa creare ulteriori danni alla struttura e nuovi problemi di ordine pubblico al quartiere”, conclude Fregolent.