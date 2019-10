Due fratelli arrestati per spaccio: a casa nascondevano più di mezzo chilo di droga

Due giovani fratelli albanesi di 29 e 23 anni sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volante per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nella mattinata di sabato scorso, a seguito di attività info-investigativa, gli agenti si sono recati, con i cani antidroga, a casa dei due fratelli, in corso Traiano.

Dopo aver fatto accesso nell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto diversa sostanza stupefacente nascosta in diversi posti nella maggioranza dei casi in giare di vetro. Complessivamente, i poliziotti hanno sequestrato più di 400 grammi di marijuana e quasi 180 grammi di hashish, oltre a 1200 euro in contante. Contestualmente gli agenti hanno anche rinvenuto documentazione relativa all’attività di spaccio, telefoni cellulari e un bilancino di precisione, quest’ultimo nascosto sotto un cuscino del divano.