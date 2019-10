Mahle, al via le trattative con i sindacati: l’azienda conferma la volontà di chiudere gli stabilimenti [VIDEO]

Nel freddo pungente di Torino, più di cento lavoratori della Mahle si sono ritrovati per chiedere a gran voce all’azienda di ritirare la procedura di licenziamento aperta lo scorso 23 ottobre.

Oggi, infatti, presso la sede Amma di via Vela, sono iniziate ufficialmente le trattative tra i sindacati dei lavoratori e la Mahle. Una fase piuttosto delicata, in cui si tenterà in ogni modo di far cambiare idea all’azienda. Dopo 45 giorni di colloqui e confronto, al tavolo con la proprietà siederanno poi le istituzioni, l’assessorato regionale delle Politiche del Lavoro nello specifico: a quel punto vi saranno 30 giorni di tempo per trattare con la Mahle.

La decisione di chiudere entro fine anno gli stabilimenti piemontesi per spostare le aziende in Polonia, almeno per il momento, pare però irrevocabile. Dalla proprietà, arrivata a Torino con i dirigenti tedeschi, è infatti stata ribadita la posizione iniziale. Tra fischi e striscioni, la rappresentanza dei 453 lavoratori toccati da questa operazione di delocalizzazione ha urlato tutto il proprio sdegno verso gli uffici in cui avevano luogo le trattative, durate poco meno di un’oretta.

“Siamo pronti ad andare a Roma, anche a Stoccarda se necessario”. I rappresentanti sindacali sono usciti dalla sede Amma insieme, esortando i lavoratori degli stabilimenti di Saluzzo e La Loggia a rimanere uniti: “Non cadiamo in guerre tra poveri. Il nostro esempio? I lavoratori Whirpool, ieri gli è stata ritirata la procedura di chiusura degli stabilimenti”.

Sul posto sono intervenuti anche diversi sindaci, amministratori locali del territorio preoccupati per le ripercussioni che una simile scelta aziendale potrà avere nelle zone da loro amministrate. Terminato il primo giorno reale di trattative, i manifestanti sono tornati verso gli stabilimenti di Saluzzo e La Loggia, dove avranno luogo alcune assemblee per informare i lavoratori non presenti a Torino degli sviluppi.

Per i lavoratori della Mahle è quindi iniziato un periodo delicatissimo: settantacinque giorni di trattative serrate, con la speranza che l’epilogo possa riservare loro una piacevole sorpresa. Il futuro di 453 famiglie è appeso a un filo.

Presente anche il consigliere regionale Paolo Demarchi e consigliere di minoranza del comune di Saluzzo: "La Regione Piemonte segue da vicino la crisi Mahle, aspettiamo questi 45 giorni di trattativa dell’azienda con i sindacati dei lavoratori. Se non si arriverà ad una soluzione, interverremo con politiche di aiuto verso i lavoratori. Intanto, a breve, verrà convocato un tavolo conoscitivo sulla crisi dell’automotive piemontese".

“La Regione Piemonte non lascerà soli i lavoratori e sta seguendo con molta attenzione, fin dalle prime ore, il caso della Mahle", ha dichiarato il Governatore Alberto Cirio. "Nei giorni scorsi la visita a Torino del premier Conte è stata l’occasione per sottolineare al Presidente del Consiglio anche questa specifica situazione, tra le crisi aziendali che il Piemonte sta vivendo e le vertenze aperte sul nostro territorio. Il caso degli stabilimenti piemontesi di Saluzzo e La Loggia è monitorato anche attraverso l’unità di crisi dell’Assessorato al Lavoro che ha intrapreso un dialogo con la proprietà tedesca con l’obiettivo di tutelare tutti i lavoratori".

"Metteremo in campo ogni strumento utile perché si possa arrivare a una conclusione positiva della trattativa in corso. In base a quanto prevede la legge, dopo 45 giorni da quando è stata comunicata la procedura di licenziamento collettivo, se non si dovesse giungere a un accordo in sede sindacale, la trattativa passerà in mano alla Regione".