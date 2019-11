Diciottenne muore soffocata tentando di scavalcare il cancello di casa: aveva dimenticato le chiavi e non voleva svegliare la sorella

Emergono particolari sulla terribile morte della diciottenne di Loranzè, piccolo comune del Canavese, rimasta soffocata nel tentativo di scavalcare il cancello di casa di ritorno da una serata in discoteca con gli amici. La ragazza aveva dimenticato le chiavi e non voleva svegliare i familiari e in particolare la sorella.

La vittima, Erika Russo Testagrossa, aveva compiuto 18 anni lo scorso 30 aprile. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Ivrea, sarebbe rimasta impigliata al cancello di metallo. A ritrovare il suo corpo senza vita è stata la sorella, subito dopo essersi svegliata: immediata la sua chiamata al 118, ma nonostante l'intervento tempestivo il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane.

I carabinieri hanno richiesto l'intervento sul posto di un medico legale, in modo da non escludere alcuna ipotesi. Intanto stanno ascoltando i familiari.