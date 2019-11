Troppi anelli, non si può operare: per "liberarlo" arrivano al Cto i Vigili del Fuoco

I medici che stavano per operarlo non sono riusciti a segare gli anelli in metallo incastrati tra le sue dita, così hanno dovuto chiamare addirittura i Vigili del Fuoco. E' successo al Pronto Soccorso del Cto. Protagonista un uomo ferito in un incidente stradale, che presentava la mano gonfia per il trauma. E che, proprio per questo, non riusciva più a togliersi gli spessi anelli d'acciaio che portava al dito.

I Vigili del Fuoco lo hanno quindi prontamente "liberato" e così l'uomo è stato portato in sala operatoria per essere sottoposto a un intervento chirurgico.