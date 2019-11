Anagrafe Centrale di Torino, debutto con disagi per l'accesso libero

Debutto con disagi per l'accesso libero senza prenotazione per la carta di identità all'Anagrafe Centrale di Torino.

Questa mattina all'apertura degli sportelli il sistema informatico gestito dal CSI, come si legge sui cartelli affissi agli ingressi dei due corridoi per il cambio di residenza e il rilascio delle CIE, è andato in tilt. "Il servizio - è scritto - è temporaneamente sospeso per cause tecniche. La chiamata agli sportelli riprenderà appena possibile, ci scusiamo per il disagio".