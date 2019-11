Chiomonte, conto alla rovescia per la prima edizione del ballo occitano di san Martino

Si terrà sabato 9 novembre alle 21 presso il teatro parrocchiale “Ca’ nostra” di Chiomonte la prima edizione de “Ál bal ad San Martin”, il ballo occitano di San Martino. A inaugurare la rassegna saranno i Folk en rouge, con l’organetto di Michela Manera e la fisarmonica di Fabio Rosso, che porteranno l’energia della buona musica occitana in alta valle. L’evento, organizzato dal gruppo volontari del teatro parrocchiale, dedica il nome al santo a cui in tempi antichi a Chiomonte era intitolata una grande fiera e la cui ricorrenza segnava la fine del calendario dei lavori agricoli. La fiera di San Martino era un momento di incontro, di aggregazione, di scambio e anche un’occasione di festa. Da qui il nome del ballo, utilizzando, per la locandina, l’immagine del santo raffigurata all’interno del pilone detto appunto di San Martino in Regione Maddalena, dove in tempi antichi sorgeva un monastero.

Per raggiungere il teatro, in Via Giaglione, 3, si può parcheggiare l’auto nelle piazze: Balp de Roche Brune (Municipio), della Chiesa, Colombano Romean, Via Assietta, D’Orlier, Giardini “G.A.Levis”, San Rocco. Per informazioni: 3474344586, 3204292768, Pagina Facebook “Teatro parrocchiale Ca’ Nostra Chiomonte”.