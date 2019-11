‘Ndrangheta e traffico internazionale di stupefacenti: 70 provvedimenti cautelari e sequestri di beni nel Torinese [VIDEO]

E' scattata all’alba, a Torino e nell’hinterland piemontese, oltre a Reggio Calabria, Milano e Catania, un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Torino su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 64 individui affiliati alla ‘ndrangheta di Volpiano e San Giusto Canavese, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti, con l’aggravante delle finalità mafiose.

Contestualmente alle operazioni dei carabinieri, la guardia di finanza di Torino sta procedendo alla notifica dello stesso provvedimento per ulteriori sei indagati, ritenuti responsabili, in seno alla citata associazione, anche di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Sottoposti a sequestro beni mobili e immobili, nonché conti correnti e quote societarie per un valore in corso di quantificazione.

Ulteriori particolari saranno resi noti nel corso di conferenza stampa che si terrà presso la sala stampa del Palazzo di Giustizia di Torino alle ore 10,30 con il Procuratore Nazionale Antimafia.