Tram ostaggio della malasosta in Piazza Campanella

La malasosta in borgata Parella continua a fare danni: questa mattina un tram della linea 13 è rimasto bloccato per diverse decine di minuti da un'auto parcheggiata a centro strada all'incrocio tra Via Nicomede Bianchi e Piazza Campanella.

A segnalare la situazione, e a chiedere interventi urgenti per contrastare una pratica ampiamente diffusa nel quartiere, è il comitato TorinoBcps: "La nostra richiesta - dichiara Lorenzo Ciravegna – è quella di installare un cordolo nella svolta per impedire questa tipologia di sosta irregolare".