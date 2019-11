Viaggia Sicuro con Evolgo: noleggio a lungo termine e vendita, alla scoperta di F.C.S. Automotive

Avere nella stessa struttura molteplici servizi. E' questo il concetto fondante di F.C.S. Automotive, una realtà nata nel 2006 da un'idea all'epoca "rivoluzionaria", diventata oggi un punto di riferimento per gli automobilisti della provincia di Torino. "Siamo stati pionieri in questo senso, in quegli anni nessuno aveva un concept di questo genere" spiega Gianluca Coluccio, titolare di F.C.S. Automotive.

Oggi, dopo una storia lunga tredici anni, F.C.S. Auototive conta su una struttura di 2.000 mq interni e 400 esterni. Tante le attività svolte: dall'officina meccanica al reparto gomme alla vendita di auto nuove e usate, passando per la carrozzeria. Una particolarità? Una stazione di noleggio Hearts nella struttura di Orbassano, come raccontato da Coluccio: "Siamo mandatari su tre punti: qui a Orbassano, una all'Ikea di Collegno e una in via Reiss Romoli a Torino. E' un ulteriore servizio al cliente, che si può legare a noi anche dal punto di vista del noleggio e commerciale".

F.C.S. Automotive fa parte del gruppo Evolgo. I vantaggi per un retista sono spiegati dallo stesso titolare: "E' una rete di aziende amiche, siamo soliti vedere il competitor come negativo. La rete invece da qualcosa in più nelle gestione delle problematiche: se io ho una problematica difficile da risolvere, posso chiedere un consiglio onesto e trasparente a un mio collega. L'imprenditore non è più solo. Affrontiamo le difficoltà insieme".

Una sinergia che permette al cliente di avere un'assistenza migliore: "Le strutture della rete volgo sono strutture organizzate, che offrono molteplici servizi. Il cliente può essere gestito in tutto, riusciamo a coprire totalmente le sue esigenze" è l'analisi di Gianluca Coluccio.

F.C.S. Automotive

Indirizzo: via Circonvallazione Esterna, 11 Orbassano (TO)

Telefono: 011/9035238

E-Mail: info@fcsautomotive.it

Sito: evolgoitalia.it/elenco-aziende/piemonte