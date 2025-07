Vehicle Valley Piemonte, entrano i primi soci: ecco chi sono

Il distretto della mobilità piemontese si consolida. Vehicle Valley Piemonte, l'associazione nata per raccogliere l’eccezionale know-how regionale nel settore della mobilità e promuoverlo a livello globale attraverso la collaborazione tra aziende, istituzioni, scuole di design e centri di ricerca, registra l’ingresso dei primi soci, di cui sedici ordinari e uno sostenitore.

I nuovi associati, provenienti da diverse aree del territorio, rappresentano le sue molteplici anime nel campo della mobilità, dal design all'ingegneria, dalla componentistica ai servizi, fino all’heritage: 2A, Amet, ANFIA, B Cube, CSI spa, Dottor Gallina srl, Easyrain, Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica, Fondazione Marazzato, Marelli Europe spa, Model 5 srl, PRAXI, SAMEC, Silatech spa, Step srl, Webasto. A questi primi soci ordinari, si aggiunge Blue Engineering che ha scelto di sposare appieno il progetto di Vehicle Valley Piemonte, diventando socio sostenitore. Approvato ufficialmente dall’Assemblea, questo primo ampliamento dell’ecosistema testimonia il crescente interesse per l’Associazione, che si propone come hub strategico per l'innovazione e la competitività.

Proprio per questo, la Presidente di Vehicle Valley Piemonte, Monica Mailander, ha presentato ai soci il programma di iniziative che animerà la seconda parte dell'anno. Il piano è articolato su più fronti: alcune attività saranno specificamente rivolte agli associati, come un workshop dedicato alle strategie per investire e operare nel complesso mercato statunitense. Altre iniziative saranno indirizzate alle imprese del territorio, con l'obiettivo di far conoscere il valore aggiunto e le opportunità offerte dall'adesione a Vehicle Valley Piemonte. Un pilastro fondamentale del programma è poi la promozione del brand VVP sul territorio, con l'intento di renderlo ben visibile in tutte le principali iniziative e su tutti i materiali di comunicazione che verranno diffusi in Piemonte e a livello internazionale.

"L’ incremento di rappresentatività della filiera dato dall’ingresso degli associati e questo programma conferiscono concretezza alla nostra associazione, dandole lo slancio necessario a svolgere la sua missione," spiega la Presidente Monica Mailander. "Da ora in avanti, è cruciale che ogni socio si faccia ambasciatore del marchio Vehicle Valley Piemonte. Questo brand, che incarna il patrimonio e l'innovazione della mobilità piemontese, deve diventare un simbolo distintivo per gli eventi sul territorio e un potente strumento di promozione internazionale, posizionando il Piemonte come hub strategico globale. Anche in quest'ottica, dopo l'estate, intendiamo avviare un tavolo di lavoro dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico della mobilità, in un percorso che unisca cultura e design in chiave turistica".

Un ecosistema che si sta costituendo con sempre maggior forza, come testimonia l’alto numero di aziende che stanno manifestando interesse verso Vehicle Valley Piemonte e portando avanti il processo per associarsi. In attesa della prossima assemblea, che valuterà queste ulteriori candidature, questo crescente entusiasmo è già un segnale importante per la costituzione di un attore sempre più forte e coeso, capace di promuovere il Piemonte come distretto in cui si plasma il futuro della mobilità.