Gli imprenditori di domani vanno a farsi le ossa nelle start up più interessanti, ma anche in alcune aziende top

ESCP Europe, tra le più prestigiose Business School a livello mondiale, e la rete di imprenditori Réseau Entreprendre Piemonte rinnovano la collaborazione e lanciano la quarta edizione dei Collective Project. Per cinque mesi gli studenti del programma Bachelor in Management (BSc) lavoreranno fianco a fianco con alcune delle più innovative imprese italiane, supportandole come consulenti aziendali nell’analisi dei trend di mercato e dei competitor, nella pianificazione di campagne di comunicazione e marketing e nella misurazione di performance e risultati dei loro prodotti.

Una vera full-immersion che diventa per i ragazzi un prezioso momento per mettere in pratica quanto appreso in aula e per sviluppare nuove competenze, soprattutto trasversali, che agevolano un rapido ed efficace inserimento nel mondo del lavoro, come il problem solving e la capacità di fare squadra.

Al tempo stesso le aziende beneficiano del contatto dirompente con i giovani talenti che compongono i gruppi di lavoro: aspiranti manager appartenenti alla Generazione Z e dai background molto diversificati, provenienti da ogni parte del mondo, capaci di portare alle imprese il proprio approccio fresco e multiculturale. Non solo: i Collective Project sono anche un’occasione di talent acquisition da parte delle aziende coinvolte e una concreta opportunità di carriera per i ragazzi. Infatti, negli anni scorsi, coloro che si sono distinti per le loro capacità e professionalità hanno poi portato avanti la collaborazione nella start-up con cui avevano lavorato.

Dall’efficienza energetica al turismo, dal digital alla moda, passando per l’e-commerce, le aziende coinvolte operano nei settori economici più vari e sono prevalentemente radicate nel territorio piemontese: Bemind, Be My Mentor, BikeSquare, Bricks 4 Kidz, Coesa, Cottino Social Impact Campus, dove.it, FederAlberghi Piemonte, Goolbook, I-See, Kamzan, Kibo Tours, Links Foundation, Miroglio, Morsy, Norauto, Orangogo, PrenotaUnCampo, Reynaldi, Rivolta Energia, SynDiag, Tela Blu, Torino Sweet Home. Ben 27 team internazionali lavoreranno a stretto contatto con le 23 aziende selezionate da Réseau Entreprendre Piemonte con l’obiettivo di unire formazione manageriale e sviluppo di imprenditorialità.





«Siamo molto soddisfatti della collaborazione con le aziende presenti sul territorio, un network che è cresciuto e si è rafforzato – afferma la professoressa Chiara Succi, direttrice accademica del Bachelor in Management di ESCP Europe Torino Campus –. Molte delle start-up che hanno aderito ai Collective Project nel 2018 hanno deciso di ripetere l’esperienza perché sono state soddisfatte dei risultati ottenuti e dal lavoro dei nostri ragazzi. Si è anche ampliato lo spettro dei settori in cui le aziende operano, e per la prima volta abbiamo coinvolto non solo start-up, ma anche due multinazionali come Norauto e Miroglio».

Gli studenti, dotati di strumenti condivisi di Project Management e soggetti a serrate verifiche dell’avanzamento del lavoro per aumentare la loro professionalità, potranno condividere esperienze costruttive e di crescita personale, acquisendo al tempo stesso abilità pratiche, manageriali e di leadership. I 172 studenti al secondo anno del Bachelor in Management, con un’età media compresa tra i 19 e i 20 anni, provengono da 27 Paesi diversi e solo il 20% di loro è italiano.

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi da 6 o 7 persone, seguiti da un Company Tutor, che avrà il compito di guidare lo sviluppo del lavoro e fornire gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati. Al termine dell’esperienza formativa, che contribuisce alla valutazione accademica, gli studenti saranno chiamati a presentare il progetto approfondito di fronte a un panel composto dai tutor aziendali, di Réseau Entreprendre Piemonte e dai professori dell’ESCP Europe.

«La partnership con Réseau Entreprendre Piemonte ci consente di mettere insieme la spinta innovativa delle tante aziende piemontesi coinvolte nel loro network con i giovani talenti internazionali che si stanno formando all’ESCP Europe – dichiara il professor Francesco Rattalino, direttore di ESCP Europe Torino Campus –. Il valore formativo dei Collective Project sta nel far lavorare gli studenti come dei veri e propri consulenti calandoli in un contesto professionale reale. L’attenzione alle nuove generazioni da parte delle imprese è un fattore chiave tanto per la crescita dell’economia quanto per la formazione del capitale umano del futuro».