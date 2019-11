L'assessore regionale Poggio incontra il mondo del cinema

Questo pomeriggio, l'assessore regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio, Vittoria Poggio ha visitato la sede di Film Commission, in via Cagliari 42.

Accolta dal direttore Paolo Manera, l'assessore ha potuto visitare locali e uffici di questa importante realtà culturale della nostra regione e conoscere tutte le professionalità che vi operano. La visita a Film Commission è stata anche l'occasione per un incontro tra l'assessore Poggio ed i rappresentanti del vasto mondo del cinema piemontese, grazie alle presentazioni degli esponenti del settore cinematografico, della formazione di settore, dell'audiovisivo, della produzione, dell'animazione, dei festival, della filiera distributiva e delle associazioni di categoria.

"Il settore cinema nella sua interezza e complessità - ha dichiarato l'assessore Poggio - è strategico per la crescita culturale e lo sviluppo, anche in chiave turistica ed economica, del nostro territorio. Come assessore regionale sostengo con forza l'importanza del settore, sia come componente fondamentale per la crescita culturale di territori e comunità, sia come potente ed affascinate strumento di racconto del nostro territorio, in Italia ed all'estero, con una importante funzione di promozione e attrazione".