Una notte da brivido al Museo del Cinema

In occasione del Festival della Tecnologia, il Museo Nazionale del Cinema con il Torino Film Festival presenta UNA NOTTE DA BRIVIDO AL MUSEO.

Domani, sabato 9 novembre, dalle ore 21 un'intera notte al Museo Nazionale del Cinema dedicata al tema delle tecnologie, della fantascienza e dell’horror, delle “macchine che si ribellano e uccidono”, con proiezioni sui maxischermi dell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana fino all'alba.

In programma:

Ore 21.00 Accoglienza e saluti

Ore 21.15 La mosca di David Cronenberg

Ore 23.15 Radiazioni BX: distruzione uomo di Jack Arnold

Ore 1.00 Il mondo dei robot di Michael Crichton

Ore 2.45 Ex Machina di Alex Garland

Proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’accesso alle proiezioni non è consentito ai minori di 14 anni.



Ingresso a tariffa speciale euro 5.00. Biglietti in vendita dalle ore 20.30 alla Mole Antonelliana, fino ad esaurimento posti.Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card, ingresso gratuito.

Per consentire lo svolgimento dell'evento, ultimo ingresso per visitare il Museo alle ore 19; per l'Ascensore panoramico, alle ore 20.