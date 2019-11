Radicali e +Europa a Cirio: "Presidente, a che punto è la Tav, un anno dopo la manifestazione di piazza Castello?"

Mille di quei cittadini firmarono al nostro banchetto per richiedere al Comune di Torino l’indizione di un referendum comunale consultivo sulla TAV. Abbiamo cercato di onorare e di difendere quelle firme in tutti i modi: portandole in Consiglio Comunale e ottenendo dalla maggioranza M5S un arrogante NO (proprio quelli che si erano spacciati per i paladini della “democrazia diretta”, dell’ “uno vale uno”, della “partecipazione popolare”). Poi abbiamo richiesto il referendum consultivo in Città Metropolitana (governata dalla sindaca Appendino), ma ci è stato detto di NO perché manca il regolamento di attuazione del referendum. Poi abbiamo convinto Sergio Chiamparino a promuovere un referendum regionale consultivo, abbinandolo alle elezioni europee e regionali per risparmiare sui costi. Naturalmente occorreva il nulla osta del ministro degli Interni, Matteo Salvini, responsabile delle operazioni elettorali,. Il presidente Chiamparino richiese pubblicamente a Salvini aiuto e collaborazione per l’indizione della consultazione referendaria; ebbe in cambio un “Me ne lavo le mani, fate voi”.