"Rilanciamo il mercato coperto di via Verbene alle Vallette"

Approvata oggi dal Consiglio Comunale di Torino una mozione per il rilancio del mercato coperto del quartiere Vallette, in via delle Verbene 11 (primo firmatario Antonio Fornari - M5S).

In particolare, il documento impegna sindaca e assessore competente a valutare se esistano i presupposti per rivedere il contratto in essere con la cooperativa “Le Verbene”, dando la possibilità di assegnare temporaneamente gli stand rimasti liberi, concedendoli in locazione, affitto o comodato gratuito, senza che ciò comporti l’obbligo per i titolari di posteggio di associarsi alla cooperativa.

La mozione chiede altresì di sostenere iniziative finalizzate all’insediamento di nuove attività, siano esse uffici pubblici (ad esempio, anagrafe) o servizi alla collettività (ad esempio ,ufficio postale di piazza Montale, che potrebbe essere spostato all’interno del mercato), oppure associazioni a fini culturali e sociali, negli spazi attualmente vuoti del mercato coperto.

"Stiamo cercando di risolvere la situazione, sicuramente complicata, del mercato Le Verbene – ha dichiarato in aula l’assessore al Commercio, Alberto Sacco – cercando di dare nuova linfa a una zona così amata dagli abitanti del quartiere, coinvolgendo sia Poste Italiane che Atc, e semplificando le regole per occupare gli spazi del mercato".

Respinta dalla Sala Rossa un’altra mozione sul centro commerciale Le Verbene (primi firmatari: Deborah Montalbano - DemA e Silvio Magliano - Moderati); rinviata un’altra, a firma Stefano Lo Russo - PD).