Entro metà dicembre riapre totalmente al traffico via Arsenale

Entro la metà di dicembre via Arsenale verrà riaperta completamente al traffico, mettendo fine ai disagi di commercianti e residenti. L'arteria del centro cittadino era chiusa al transito dallo scorso agosto a causa di un doppio cantiere, della Smat per il rifacimento degli impianti idrici e della Gtt sulla sede stradale dei binari.

L'ultima tranche dei lavori, come annunciato questa mattina nella commissione richiesta dalla consigliera del Pd Maria Grazia Grippo sulle ricadute economiche negative per i negozianti, termiranno nella settimana tra l'8 e il 15 dicembre. Per quella data verrà riaperto al transito il tratto, tra via Santa Teresa e corso Matteotti, ora chiuso. In via Arsenale riprenderà quindi a passare il tram 4, in direzione Porta Nuova, attualmente deviato.

Grippo aveva chiesto poi, come previsto in altre zone di cantiere quali piazza Bengasi e corso Grosseto, venissero previsti sgravi per le attività commerciali. L'assessore al commercio Alberto Sacco, dopo essersi confrontato con gli uffici, ha spiegato come per lavori inferiori a sei mesi non siano previste agevolazioni per i commercianti.

Gli interventi della Smat hanno avuto un costo economico superiore ad un milione e 100 mila euro, di cui 480 mila per il rinnovo dell'acquedotto e 620 mila euro per le fognature.