Nivolet, dalla prossima settimana partono i lavori per asfaltare le parti più danneggiate della provinciale

Lavori al via per migliorare la strada che porta al Nivolet

Da lunedì 14 a venerdì 18 luglio la Strada Provinciale 50 del Nivolet sarà interessata da interventi di riasfaltatura nei tratti ammalorati tra il km 4+500 e il km 18+460 (termine della strada), con la ricostruzione dello strato d’usura in conglomerato bituminoso a cellula chiusa, di tipo fine e compresso.



L’effettuazione dei lavori è naturalmente subordinata alle condizioni meteorologiche. I tratti ammalorati saranno fresati a freddo per una profondità di 3 centimetri e verrà steso un nuovo strato di usura con il medesimo spessore. Vista la limitata larghezza della carreggiata della Provinciale 50, in alcuni tratti sarà necessaria la sospensione della circolazione per tutte le categorie di utenti, compresi i ciclisti e i pedoni, per periodi di tempo limitati e compresi tra i 15 e i 30 minuti.