Borgaro, preso in giro da una compagna di seconda elementare perché "nero", la maestra: "E' solo uno scherzo"

Lo hanno preso in giro perché "nero", ma il padre non vuol sentire parlare di razzismo: "A quell'età - scrive, in un lungo sfogo su Facebook - non credo che lo sia". Suo figlio ha 7 anni e frequenta una scuola elementare di Borgaro. A deriderlo per il colore della sua pelle è stata una compagna di classe sua coetanea. "Il vero problema - ha proseguito il padre della vittima, denunciando l'accaduto - è che la maestra non interviene perché risponde che i bambini scherzano".

"Mio figlio - scrive il genitore del bambino - viene insultato e sbeffeggiato da una sua compagna di classe che lo chiama nero e gli ricorda che la sua famiglia è nera. Abbiamo subito informato la maestra, ma ci è stato risposto che i bambini scherzano. Il problema è che mio figlio piange". L'uomo prosegue il suo sfogo chiedendo che la scuola educhi al rispetto e alla convivenza.

"Dopo aver approfondito i fatti - ha subito dichiarato il sindaco di Borgaro, Claudio Gambino - chiedo di attendere che la dirigente scolastica faccia piena chiarezza". Poi l'appello: "Invito chiunque avesse problematiche di tali gravità a denunciare attraverso i canali ufficiali e non attraverso i social, che possono diventare una gogna mediatica spietata e incontrollabile".

Intanto l'insegnante del bimbo avrebbe informato al preside d convocato le famiglie interessate per un confronto.