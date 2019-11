Manital, Costanzo (M5S): "Occorre che gli enti pubblici regolino gli insoluti"

"La crisi Manital prosegue da troppo tempo - afferma la deputata Jessica Costanzo (M5S) - avevo presentato un'interrogazione già a inizio agosto in cui mi era stato risposto dall'allora Sottosegretario Durigon della Lega che si sarebbe provato a intervenire con le committenze per i pagamenti in surroga. Purtroppo questa via ad oggi non ha portato a dei risultati e ora occorre che gli enti pubblici, che hanno contratto debiti anche ingenti nei confronti di Manital, regolino gli insoluti".