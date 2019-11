Viaggia Sicuro con Evolgo: noleggi a breve termine e carrozzeria nel Canavese, alla scoperta di Garage 88

Parlare di Garage 88, nel Canavese, vuol dire affidarsi a una carrozzeria di assoluto valore, capace di garantire al cliente una molteplicità di servizi unica. Dal reparto officina al reparto gomme, passando per il noleggio a breve termine e l’area vendita, la carrozzeria del gruppo Evolgo si trova a Orio Canavese, a una ventina di km da Torino e a soli 4 km dal casello di San Giorgio Canavese.

“Garage 88 è nata 5 anni fa, siamo una società multiservice. La nostra azienda è divisa in quattro macroaree” spiega Alessio Moregola, titolare della carrozzeria. Tra i servizi più apprezzati e particolari vi è senza dubbio quello del noleggio a breve termine: “E’ nato dall’esigenza dei clienti che hanno necessità di una macchina sostitutiva, una macchina per il weekend o per farsi le vacanze”. “C’è anche la possibilità di avere un pullmino, molto richiesto per chi fa feste, addii al celibato o tour operator” racconta Moregola.