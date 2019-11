La Circoscrizione 8 chiede più illuminazione per la pista ciclabile di via Nizza

Una ciclabile più illuminata nelle ore notturne: è la richiesta avanzata alla Città dalla Circoscrizione 8 per sondare quali interventi saranno attuati in merito alla sicurezza stradale in punti "delicati" come la nuova pista di via Nizza.

"Crediamo che in alcuni punti non sia sufficientemente illuminata - spiega il consigliere Augusto Montaruli (LeU), firmatario dell'interpellanza -: in modo particolare sul lato destro di via Nizza, direzione sud, tra le piazze Nizza e De Amicis. Quel tratto è molto trafficato, interseca numerose vie laterali ed è sede dell'università, oltre alla parrocchia e a numerose attività commerciali soprattutto sul lato sinistro".

Da un sopralluogo effettuato in orario serale, pochi giorni fa, attorno alle 18, è stato notato che, su dieci ciclisti individuati, solo due erano dotati di luci e uno di giubbotto fosforescente. L'illuminazione, in questo caso, garantirebbe una maggiore sicurezza per tutti i fruitori della via.

L'interpellanza sarà discussa questa sera in consiglio di circoscrizione.