Cinque denunce per furto al campo nomadi di Rebaudengo: recuperati orologi e pietre preziose

I Carabinieri della Stazione di Leinì, in collaborazione con i colleghi di Venaria Reale e Torino – La Falchera, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, in particolare le truffe i e i furti in abitazione, hanno eseguito numerose perquisizioni all’interno del campo nomadi di etnia “sinti” di via Lega e di uno stabile in piazza della Repubblica, a Torino.

I militari, perquisendo le abitazioni di tre sinti, un uomo e due donne già con precedenti penali, hanno sequestrato quattro orologi di marca “Rolex”, numerosi monili in oro e pietre preziose (smeraldi, giada, quarzo, corallo), e attrezzi per l’edilizia per un valore complessivo che supera i 65.000 euro.

Le donne, per eludere i controlli, hanno nascosto la refurtiva nei reggiseni e hanno finto di sentirsi male per non essere perquisite.

Inoltre è stata ritrovata una banconota da 200 euro, palesemente falsa.

In uno stabile di piazza della Repubblica, invece, durante le perquisizioni per la ricerca di stupefacente, i militari hanno notato delle anomalie all’impianto elettrico e hanno richiesto l’intervento di tecnici Iren per le verifiche.

Il sopralluogo ha permesso di smascherare di condomini, un 60enne rumeno e una 35enne nigeriana, che si erano collegati abusivamente alla rete elettrica.

Sono in corso accertamenti per risalire alla proprietà dei preziosi e delle attrezzature edili sequestrare. La refurtiva, per il riconoscimento, può essere visionata presso la Stazione Carabinieri di Leinì.