Domani “Storia di un Chirurgo. 30 anni di Trapianti di Fegato a Torino”

Il Medical Team Torino organizza domani, giovedì 14 Novembre, dalle ore 19, presso l'Auditorium Fondazione Sandretto, in via Modane 16 a Torino un incontro dedicato al professor Mauro Salizzoni. "Storia di un Chirurgo. 30 anni di Trapianti di Fegato a Torino”.

Il Professor Salizzoni dialogherà con Marco Castelnuovo, Direttore del Corriere di Torino.

Sara Ghignone e Floriano Rosina del Medical Team di Torino, struttura sanitaria poliambulatoriale specializzata nell’offrire iter diagnostico-terapeutici completi organizzano un appuntamento pubblico con uno dei più prestigiosi medici del proprio staff.

Il Professor Mauro Salizzoni per migliaia di pazienti ha rappresentato la salvezza. Dei suoi 71 anni 45 li ha dedicati alla chirurgia, trascorrendo un incalcolabile numero di ore in sala operatoria. Nel mondo della chirurgia, la sua è una leggenda: ha portato in città un centro d’eccellenza tra i primi cinque del mondo dove la sua équipe ha eseguito 3095 trapianti di fegato.

La serata ospitata nell’Auditorium della Fondazione Sandretto Rebaudengo sarà l’occasione per incontrare e ascoltare il Prof. Salizzoni raccontare la propria vita, le sue passioni, lo sport, la famiglia... senza mai togliere il camice bianco.