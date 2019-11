L'Ordine degli ingegneri della provincia di Torino scalda i motori per Restructura

Riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia, con una particolare attenzione alle tematiche ambientali e della sicurezza, saranno i temi principali della quattro giorni di Restructura 2019, la fiera di riferimento del settore edilizio per il Nord Ovest d’Italia di scena a Torino, all’Oval del Lingotto Fiere, dal 14 al 17 novembre. Immancabile, anche quest’anno, la partecipazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino: oltre allo stand espositivo (Q12) e all’annessa sala presso cui si terranno seminari gratuiti eroganti crediti formativi professionali, sarà nuovamente allestita anche l’ampia area “Word Cafè”.

In questo spazio si svolgeranno incontri, workshop, corner con presentazione dei servizi, non solo di natura tecnica, ma anche dedicati al network e alla promozione della professionalità dell’ingegnere, per nuove e concrete opportunità di lavoro. Sempre allo stand dell’Ente, l’iniziativa A tu per tu con l’Ingegnere, il servizio gratuito di consulenza al cittadino, da anni condotto dall’Ordine nelle Biblioteche Civiche Torinesi, per orientarsi tra le più svariate materie che riguardano il territorio di appartenenza e le problematiche della vita quotidiana.

Ricca e trasversale, come da tradizione, l’offerta formativa proposta dall’Ordine; le aree tematiche e gli argomenti trattati nei seminari, organizzati con la collaborazione delle Commissioni, saranno: l’ingegneria acustica (Analisi dello stato dell’arte sui risultati dei collaudi acustici sulle nuove metodologie di costruzione: XLAM versus tradizionale, Requisiti acustici passivi degli edifici: tecniche di ricerca dei ponti acustici: il metodo intensimetrico e il beam forming); gli impianti elettrici (Gestione e manutenzione degli impianti elettrici ospedalieri); la security (Progettare per proteggere. L'ingegneria della Security); la sicurezza (L'uso dei DPI ad alta visibilità sulle strade. Norme e caratteristiche dell’abbigliamento, Lavori su fune: professionisti e SpreSal a confronto, Materiali contenenti FAV nei cantieri temporanei e mobili, Cantieri nelle scuole); il BIM (BIM: approcci e applicazioni sul costruito); le energie (Linee guida Iren OIT su impianti allacciati a reti di teleriscaldamento; Fotovoltaico e fonti rinnovabili: stato dell’arte, prospettive future, Decreto FER1 e nuovi strumenti di incentivazione); l’ingegneria forense (Ingegneria forense: la comunicazione efficace a dibattimento processuale e l’analisi del testimone); gli ingegneri della sezione B (Il ruolo dell'Ingegnere triennale in ambito progettuale e gestionale: esperienze a confronto); l’urbanistica e l’edilizia (Come la mobilità dolce cambia l’urbanistica. Ciclabili e moderazione del traffico a Torino, guardando l’Europa).

Cospicua anche la co-organizzazione di eventi con altre prestigiose realtà istituzionali, che porta a oltre 40 il numero di attività promosse dall’Ordine. Per consultare l'elenco completo degli eventi organizzati dall’Ordine in occasione di Restructura 2019, conoscere i dettagli e procedere all'iscrizione on line è necessario consultare il sito www.ording.torino.it.

Gli Iscritti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino potranno partecipare a titolo gratuito al salone e agli eventi compilando il form all’indirizzo www.restructura.com/61/visitatori/accredito-operatori-professionali