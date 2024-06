A Moncalieri un mese di cantieri per la posa della fibra ottica

Chi abita tra il centro di Moncalieri, la zona collinare e borgata Tagliaferro se ne è già accorto nei giorni scorsi e deve armarsi di pazienza. Sono iniziati i lavori per la posa della fibra ottica in diverse zona della città.

Interventi fino al 26 luglio

Gli interventi andranno avanti fino al 26 luglio (con l'esclusione delle domeniche) e inevitabilmente portano limitazioni e disagi alla circolazione in alcune strade chiave della città: le misure includono divieti di circolazione e sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in vicolo Silvio Pellico, via Albini, strada San Sebastiano e strada Castelvecchio.

Come cambia la viabilità

Sono inoltre previsti sensi unici alternati e restringimenti di carreggiata in strada della Rimembranza, strada Santa Brigida e strada Milius Ronsaglia.

I lavori in Borgata Tagliaferro, sempre per la posa della fibra, si sono invece già conclusi nei giorni scorsi, con il clou tra strada Tagliaferro e le vie Iotti e Vinovo.