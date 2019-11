Vanchiglietta, oggi letture per la Giornata Contro la Violenza sulle Donne

Il 25 novembre sarà la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” e, per l'occasione, saranno molteplici le iniziative che animeranno la città durante tutto il mese di novembre.

Oggi, mercoledì 13 novembre, presso il Centro d'Incontro di Corso Belgio 91, è in programma l'evento “...E sappiate che non saremo il vostro bersaglio, il coraggio delle donne in ogni tempo”, organizzato da SPI/CGIL Lega 1-Centro EST in collaborazione con Associazione Auser Fuoricasa e con il patrocinio della Circoscrizione 7.

Dalle ore 16 in poi troveranno spazio letture a tema interpretate dalle donne del laboratorio teatrale di Fuoricasa, intervallate da momenti musicali a cura di Ivana Messina; interverranno anche il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, la segretaria SPI/CGIL Provinciale Lucia Centillo, il presidente del Circolo Maurice GLBTQ Gigi Malaroda, Pierangela Peila di Telefono Rosa e il presidente di SOMS De Amicis Giorgio Viarengo; è prevista anche l a partecipazione dell'Associazione Alma Terra.