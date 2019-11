Bezzon ritira le dimissioni, M5S Torino critico: "Poco professionale, politicamente inaccettabile riammetterlo"

Uscito dal Comune di Torino sbattendo la porta per la vicenda dei monopattini, il comandante dei vigili urbani Emiliano Bezzon questa mattina è rientrato dalla finestra ritirando le dimissioni.

Il suo ritorno, così la sua uscita, non è stata accolta bene da una parte del M5S che poco più di una settimana fa aveva parlato di un "addio necessario per il venire meno del rapporto fiduciario con Appendino" e di approccio "miope".

Per il grillino Aldo Curatella è "poco professionale annunciare le dimissioni e poi ritirarle. Soprattutto alla luce di quanto emerso dal MIT, ovvero che le sanzioni al massimo potevano essere di qualche decina di euro e non migliaia di euro comparando i monopattini a veicoli a motore".

"Piuttosto è necessario rafforzare il più possibile il controllo del territorio per sanzionare doppie file e sosta selvaggia delle auto", conclude Curatella. Molto critico anche il collega Roberto Malanca, che commenta: "Non capisco se il comandante non conosca il significato della parola irrevocabili o se sia impulsivo. Visto che è uno scrittore penso lo conosca e quindi mi preoccupa molto questa decisione".

"Nessuno nasconde i meriti di Bezzon ma i comportamenti contro la giunta e l'inopportunità delle sue prese di posizione pubbliche restano. Non capisco come possa dare dimissioni irrevocabili e poi ritirarle e la sindaca accettare questo. Politicamente mi sembra inaccettabile", conclude il consigliere comunale del M5S.