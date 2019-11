Arriva l'inverno e Amiat prepara il piano neve: dallo sgombero delle strade agli interventi straordinari

In occasione della partenza della nuova stagione invernale 2019/2020, Amiat Gruppo Iren ha predisposto i possibili interventi per permettere ai cittadini torinesi di svolgere le proprie attività quotidiane, limitando gli eventuali disagi legati a un evento nevoso. Già oggi, infatti, la neve è incominciata a scendere sulle montagne del Torinese e i primi fiocchi in città sono previsti per questa sera.

A fianco al Servizio di Customer Care Ambientale 800 017277 (attivo dal lunedì al venerdì, in orario 8.00 – 17.00), è stato attivato (fino a marzo 2020) il Numero Verde Neve n. 800 679738 - disponibile 24 ore su 24 anche nei giorni festivi - per richiedere informazioni sul servizio di sgombero neve sulla strade urbane.

Per dare una comunicazione il più possibile capillare al cittadino, inoltre, sono stati distribuiti in tutte le sedi di circoscrizione di Torino aperte al pubblico opuscoli informativi gratuiti sui servizi Amiat in caso di neve. L’opuscolo rimane sempre reperibile on line e scaricabile in versione pdf sul sito di Amiat, al seguente link: www.amiat.it/cms/servizi/60-pulizia-della-citta/viabilita-invernale.

Per qualsiasi dubbio o ulteriore informazione è sempre possibile scrivere ad amiat@gruppoiren.it .

intanto, secondo le previsioni di Arpa Piemonte, la quota delle nevicate dovrebbe abbassarsi fino a 300-400 metri, nella serata di oggi, nell'area compresa tra il basso Torinese, l'Astigiano e il Cuneese. Domani è atteso un parziale miglioramento, con piogge sparse alternate a parziali schiarite.