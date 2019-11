Cambio al vertice per la Consulta persone in difficoltà: Francesca Bisacco nuova presidente

Cambio al vertice per la Consulta Persone in difficoltà. Gabriele Piovano si dimette dal Consiglio Direttivo della CPD e dal ruolo di Presidente per motivi personali che gli rendono impossibile seguire con costanza le attività portate avanti dalla CPD e svolgere appieno le funzioni che il ruolo comporta.

Al suo posto, viene nominato la nuova presidente Francesca Bisacco che con emozione e gratitudine ha accettato la sfida: “Ringrazio per la fiducia riposta nel mio operato. Sono felice di impegnarmi in questo nuovo compito e conscia delle responsabilità assegnatemi. Non nego un po’ di timore ma sono certa che tutta la CPD mi sosterrà. Entro a far parte della realtà voluta e costruita da Paolo Osiride Ferrero, storico presidente della CPD, e questo passato non può che stimolarmi a fare del mio meglio”.