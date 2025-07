Sapere Digitale: una nuova piattaforma di corsi gratuiti per le biblioteche del Piemonte

Il progetto Sapere Digitale - Educazione civica digitale in biblioteca promosso dalla Biblioteca Archimede di Settimo Torinese si arricchisce di una nuova e importante piattaforma online che rappresenta la principale novità del biennio 2024–2026 resa possibile grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo – Missione Cultura, Obiettivo Sviluppare Competenze che da sei anni accompagna e sostiene le attività del progetto.

Grazie alla nuova Area Edu bibliotecarie e bibliotecari di biblioteche civiche, universitarie e scolastiche di tutta Italia possono accedere gratuitamente a una nuova serie di corsi online on demand.

La proposta formativa è stata pensata per rispondere alle esigenze specifiche delle biblioteche e affronta le principali tematiche legate alla cultura digitale quali uso consapevole dei social media, comunicazione online, corretta informazione, media e information literacy, intelligenza artificiale e alfabetizzazione digitale. I corsi sono stati progettati con diverse modalità didattiche (videolezioni, microlearning, contenuti di approfondimento e quiz interattivi) e per accedervi è sufficiente registrarsi compilando tutti i campi richiesti. I contenuti sono pubblicati con cadenza mensile o bimensile. Da marzo a oggi si contano oltre 400 persone iscritte in tutta la penisola.

Inoltre a partire dall’autunno 2025, le biblioteche del Piemonte avranno l’opportunità di partecipare a giornate di approfondimento e laboratori in presenza, per applicare in modo pratico quanto appreso nei corsi online.