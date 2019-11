Maxi sequestro di marijuana a Mirafiori: serviva a rifornire i clienti per le feste di Natale [VIDEO]

Oltre 70 chili di marijuana nascosti in borsoni stipati in un box di Mirafiori, destinati a rifornire i clienti in vista delle prossime feste natalizie. Gli agenti del Commissariato di Mirafiori hanno arrestato un cittadino albanese di 32 anni, incensurato.

"Era un carico che serviva per le richieste di Natale - ha detto ai poliziotti che lo hanno bloccato - io dovevo solo custodirlo per conto di altri. Mi trovavo in difficoltà economiche e ho chiesto l'aiuto a dei connazionali del "giro'. Ero disperato, pronto a correre molti rischi pur di mettere qualche soldo da parte".

Le indagini sono partite dopo un'attività di pattugliamento in borghese nei dintorni di un bar di Mirafiori. È qui che gli agenti hanno notato il 32enne parlare con altre persone e quindi allontanarsi in auto per raggiungere il box. Le indagini proseguono per risalire alla filiera dello spaccio, con i dati raccolti che verranno forniti alla sezione narcotici della squadra mobile.