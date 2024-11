La protesta delle forze dell’ordine con 30 sagome: “Resteranno i poliziotti di cartone. Se li picchi non si fanno male” [VIDEO]

Una trentina di sagome di cartone schierate in piedi davanti all'ingresso della Prefettura. L'immagine, a figura intera, mostra un poliziotto in divisa.



"Resteranno solo quelli di cartone", si legge. Ma anche: "Siamo cittadini, tra i cittadini", "gli straordinari non possono essere pagati dopo due anni", "se reagisco mi indagano, se non reagisco mi faccio male", "basta violenze, più sicurezza”.

È la protesta simbolica indetta dal sindacato di polizia Fsp in piazza Castello a Torino, messa in atto attraverso un flash mob.

"Siamo sempre meno"



“Stiamo radicalmente diminuendo di numero - commenta la scelta dei cartonati il segretario Luca Pantanella - Possiamo mettere dei colleghi in cartone che fanno bella figura, non gli si deve pagare lo straordinario e se vengono picchiati non si fanno male.”

Una delegazione è stata accolta in Prefettura dove è stata consegnata una missiva rivolta al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi e alla premier Giorgia Meloni.

“La situazione torinese è paragonabile a quello che accade in tutta Italia - prosegue Pantanella - chiediamo un cambio di passo. Non possiamo ricevere l’ordine di non reagire. L’ultimo caso è emblematico: con 19 feriti e zero arresti. Siamo diventati la palestra d’Europa di tutti i criminali che vogliono giocare a fare la lotta contro lo Stato.”



Straordinari pagati dopo due anni

Non solo sicurezza. C’è poi una rivendicazione contrattuale ed economica.

“C’è una grossa discriminazione tra lavoro pubblico e privato - sostiene Pantanella - siamo sempre meno visti i molti pensionamenti. Si fanno turni in più, sacrifici, vengono accumulate ore di straordinario che vengono pagate dopo due anni. In nessun tipo di contrattazione nazionale succede questo. Il Tfs (il trattamento di fine servizio, analogo al Tfr ndr) viene pagato dopo 27 mesi. Inoltre il nostro premio di produzione non è detassabile.”

Da Askatasuna all'ufficio immigrazioni

Ma i temi più torinesi restano al centro delle istanze portate avanti dal sindacato di polizia.