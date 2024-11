I bambini torinesi piangono la scomparsa di Giuseppe, il Babbo Natale delle feste di via

Una brutta notizia per tutti i bambini torinesi, proprio adesso che si avvicina il Natale e il suo impegno nelle feste di via lo avrebbero portato ad essere di nuovo assieme a molti di loro. Un infarto ha portato via a 79 anni Giuseppe Muni, il Babbo Natale che animava con la sua barba bianca e la sua innata simpatia molte delle iniziative organizzate durante le festività di fine anno.

Babbo Natale da una ventina d'anni

Da circa una ventina d'anni era lui il Babbo Natale più ricercato per tutti gli eventi solidali in programma tra Torino e provincia. Con quella barba bianca e quelle fattezze da Santa Claus così naturali, veniva riconosciuto anche quando girava in abiti normali, perché molti bambini aveva imparato a conoscerlo nel tempo.

Domani il rosario, sabato i funerali

Giuseppe Muni lascia un figlio e un nipote, da tempo abitava in Borgo Vittoria, che oggi lo piange e lo ricorda con affetto. Il funerale sarà celebrato sabato 30 novembre, alle ore 10, nella parrocchia Nostra Signora della Salute, in via Vibò 26. Il rosario, invece, è in programma domani, venerdì 29, alle ore 19, sempre nella stessa parrocchia.