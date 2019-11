Porta Nuova, 19enne aggredisce un clochard cercando di rubargli i cartoni del rifugio per la notte

Il clochard è stato quindi trasportato presso l’Ospedale Mauriziano dove è stato curato per le ferite riportate, giudicate guaribili in 6 giorni. Fin da subito gli investigatori hanno tentato di ricostruire quanto accaduto, grazie anche alla precisa testimonianza della vittima che ha sporto regolare denuncia per l’aggressione subita.

E' finito in manette con l'accusa di tentata rapina aggravata e lesioni personali un 19enne di origine marocchina che, visibilmente ubriaco, aveva cercato di sottrarre al senzatetto i cartoni con i quali era solito prepararsi un rifugio per la notte, vicino alla stazione di Porta Nuova.



Il fermato, già gravato da numerosi precedenti penali, era stato appena scarcerato il 31 ottobre scorso dopo che era stato arrestato nel mese di luglio del 2019 per aver tentato una rapina all’interno di un negozio di “Kebab” ubicato nel centro cittadino, procurando, anche in quella occasione, delle lesioni al malcapitato esercente. Proprio a seguito di questo episodio, il 19 enne, una volta scarcerato, era stato sottoposto alle misure cautelari del divieto di dimora nel Comune di Torino e dell’obbligo di firma presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, dove in realtà non si era mai presentato.