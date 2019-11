Il Torino Film Festival punta sull'horror. Martini: "Offriamo varietà e qualità"

Sarà all'insegna dell'horror la 37esima edizione del Tff- Torino Film Festival, in programma dal 22 al 30 novembre nei cinema Reposi e Massimo.

Non soltanto per i ritorni dell'attesissima "Notte horror", sabato 23, e della sezione Afterhours, come sempre dedicata ai thriller e al cinema del terrore, ma anche alle bizzarrie. Ma anche per la centralità della retrospettiva "Si può fare", dedicata all'horror classico dal 1920 al 1970, con ben 35 titoli presenti. Non solo: il Gran Premio Torino 2019 andrà all'icona di questo genere, l'attrice Barbara Steele, oggi utraottantenne. L'attrice, tra l'altro, é, con una sua foto da giovane, protagonista anche dell'immagine di copertina del Tff37.

"Offriamo varietà e qualità", spiega Emanuela Martini, direttrice del Festival. Per chi non ama particolarmente l'horror, comunque, non c'è – chiaramente – che l'imbarazzo della scelta: i film in programma sono infatti 191, tra cui 149 lungometraggi. Di questi, 15 sono quelli in Concorso, come sempre riservato alle opere prime e seconde (quest'anno la giuria sarà presieduta da Cristina Comencini). Un solo italiano presente: Il grande passo di Antonio Padovan, con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi. "Si tratta di 15 film molto diversi - spiega Martini - sia a livello di origini geografiche, sia a livello di contenuti".

C'è molta Italia, invece, nella sezione Festa Mobile: Si va da Il grande passo di Alessandro Bignami, sulla strage di Piazza Fontana, a Lontano Lontano di Gianni Di Gregorio. Senza dimenticare le sezioni Onde e Documentari.

Tra gli ospiti, i più attesi sono il "guest director" Carlo Verdone, che porterà una mini-rassegna di cinque film da lui stesso introdotti che si chiamerà "Cinque grandi emozioni" (film molto diversi come Ordet, Viale del tramonto, Divorzio all’italiana, Oltre il giardino e Buon compleanno Mr. Grape), e Roberto Benigni (sotto la Mole il 29 novembre), vincitore del "Premio Langhe Roero Monferrato" 2019. Ma anche Abel Ferrara, che porterà due film (Tommaso e The Projectionist), e Asia Argento, che presenterà con una performance il documentario di Giovanni Troilo su Frida Kahlo, Viva la vida.