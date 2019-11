Antintrusione e domotica: la tecnologia d’avanguardia di Ksenia Security

Ksenia Security è un’eccellenza italiana ampiamente affermata anche a livello europeo, che lavora sia nel settore della Home & Building Automation che in quello della cosiddetta Sicurezza Fisica: ciò fa sì che l’azienda riponga la sua attenzione su tutte le diverse forme di sistema antintrusione, controllo accessi, videosorveglianza ecc. Un vero e proprio leader del campo, capace non solo di offrire un altissimo livello di innovazione e di design ma anche di distinguersi grazie alla realizzazione di soluzioni e sistemi a basso impatto ambientale. La mission di Ksenia Security, infatti, coinvolge contemporaneamente i campi più diversi, orientandosi sulla base di quattro punti cardine: il made in Italy, inteso come volontà di tutelare e dare lustro alla nostra tradizione (una delle ragioni per cui il team ha deciso di dare nomi latini ai propri prodotti); l’innovazione, con l’obiettivo di reinventare i sistemi di antintrusione investendo in affidabilità e semplicità d’uso per il cliente; l’ecosostenibilità, perché, come già detto, la tutela del cittadino deve andare di pari passo con quella del mondo in cui si vive e, infine, il design, uno degli aspetti più caratterizzanti di questa realtà, per elevare i sistemi di sicurezza al rango di veri e propri elementi capaci di non sfigurare all’interno dell’arredamento.

Soluzioni per privati e per professionisti

Sul sito di Ksenia Security è possibile trovare soluzioni ottimali sia per coloro che vogliono mettere in sicurezza la propria casa, sia per coloro che hanno vogliono tenere sotto controllo il proprio posto di lavoro. Per quello che riguarda i privati, il team mette a disposizione soluzioni all’insegna della domotica più avanzata: il modo perfetto per controllare la propria abitazione in modo automatico, da affiancare a sistemi antintrusione e di videosorveglianza per dare la giusta protezione all’ambiente in cui si vive. Con questo mix di sistemi è infatti possibile gestire la sicurezza della propria casa 24 ore su 24, a prescindere dal luogo in cui ci si trova: basterà, infatti, avere a disposizione il proprio smartphone e una connessione internet per potere accedere all’app gratuita sviluppata da Ksenia Security e avere sempre tutto sotto controllo. Detto ciò, le soluzioni proposte da questi esperti della security innovation sono pensate anche per i professionisti del settore: ciò vuol dire che è possibile acquistare questi dispositivi e tutti i materiali del caso, in modo tale da fornire la tecnologia targata Ksenia Security a clienti terzi in maniera rapida ed efficace.

Alcuni prodotti di security e domotica

Come già detto, Ksenia Security opera tanto nel settore sicurezza quanto in quello domotica, un termine con cui si fa riferimento a tutte quelle tecnologie pensate per rendere più efficienti gli edifici e le abitazioni. Non a caso, sul sito di riferimento è possibile trovare tanto sistemi di comunicazione quanto telecamere Tvcc (con annesso sistema di videoregistrazione); e ancora, è possibile acquistare sistemi wireless, centrali antintrusione e piattaforme di domotica con potenzialità che vanno ben oltre la gestione della sicurezza. Ad esempio, le centrali lares, vendute in 3 diversi modelli, consentono di gestire autonomamente tanto l’audio e la video sorveglianza quanto l’illuminazione ed il riscaldamento; tanto gli impianti di rilevazione e soppressione incendi, quanto tutto ciò che riguarda audio e video entertainment domestico.

Come contattare Ksenia Security

Il modo più rapido per entrare nel mondo di Ksenia Security consiste nel visitare il sito ufficiale e cliccare sull’apposita sezione contatti. Qui sarà possibile sia trovare numeri di telefono e indirizzi e-mail del team che individuare la sede fisica della ditta e addirittura cercare l’installatore più vicino a casa propria.