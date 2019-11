Fischio d'inizio per la partita 2021-2027: l'Europa ci mette i soldi, il Piemonte deve mettere le idee giuste

Il Piemonte guarda verso un nuovo orizzonte. È quello che dal 2021 porta fino al 2027, ovvero la nuova programmazione dei Fondi che l'Unione Europea potrà mettere a disposizione degli Stati Membri.

Si parte per tempo, visto che ancora devono esaurirsi i procedimenti fino al 2020, ma la volontà da parte della Regione è di farsi trovare pronti, rispetto ai tre grandi gruppi di Fondi operativi a livello continentale. "Quando devi sopravvivere non puoi programmare, quando sei alle prese con emergenze quotidiane non riesci a progettare nel medio periodo. È il problema che il Piemonte ha pagato in questi anni - ha spiegato Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte -, per esempio nella Sanità, ma non solo".

"Invece oggi siamo qui proprio per fare programmazione, come dicono in Europa, con 14-15 mesi di anticipo, dal 2021 al 2027. Se saremo bravi - prosegue - con le risorse dello Stato riusciremo come Regione a gestire l'ordinaria amministrazione. Ecco perché i Fondi europei sono l'unica vera, reale risorsa cui possiamo attingere per programmare iniziative di respiro più ampio, per agricoltura, industria, innovazione, turismo, lavoro, sociale, cultura e così via".