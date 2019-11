Manovra pericolosa per i mezzi pesanti: rischio stop per i tir piemontesi "se il Governo non ci ascolta"

Sono oltre 6.400 le imprese artigiane dell’autotrasporto del Piemonte disposte allo stop se l'esecutivo giallo-rosso non dovesse mantenere l’impegno sul recupero delle accise per i veicoli euro3 e sui 240 milioni di euro promessi destinati agli incentivi per investimenti, rimborsi pedaggi autostradali, deduzioni forfettarie per le spese non documentate e deduzioni per il contributo al servizio sanitario nazionale e incentivi per la formazione. “Dall'analisi dei provvedimenti contenuti nella Legge di Bilancio e nel DL Fiscale – commenta Aldo Caranta, Presidente di Confartigianato Trasporti Piemonte – l'autotrasporto italiano esce gravemente penalizzato, con tagli irricevibili sui fondi per il recupero accise sui veicoli euro 3 e sulle risorse per la competitività del settore, mai discussi con le rappresentanze, che compromettono la sopravvivenza stessa di migliaia di imprese”.