+Europa Torino: "No a una giustizia ingiusta". Domani raccolta firme contro l'abolizione della prescrizione dopo la condanna in primo grado

"La proposta del ministro Bonafede di abolire la prescrizione dopo la condanna in primo grado è quanto di peggio una certa classe politica manettara possa avanzare. Noi di +Europa Torino, invece, ci poniamo come strenui difensori dello Stato di Diritto e dei diritti costituzionali dei cittadini".

"Come ricorda l'articolo 111 della Costituzione, infatti, "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata". Ed è proprio sulla "ragionevole durata" che interviene l'istituto della prescrizione, che noi vogliamo assolutamente difendere. La prescrizione, infatti, è a garanzia del cittadino e non il contrario".

"Per questo motivo domani, venerdì 15 novembre, saremo davanti al Tribunale di Torino insieme a Siamo Europei e all'Associazione Radicale Adelaide Aglietta per raccogliere le firme contro il progetto di legge del ministro Bonafede. L'orario della raccolta va dalle 10.30 alle 12.30".

In caso di pioggia persistente l'appuntamento sarà rinviato.