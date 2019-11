Monopattini, M5S: "Scuse Bezzon a Lapietra gesto sensato". Ma alcuni grillini attaccano

"Come M5S le scuse di Bezzon ci sembrano il gesto più corretto, nonché l'unico sensato". Queste parole della capogruppo comunale grillina Valentina Sganga sembrano mettere la parola fine alle polemiche del caos monopattini, che da dieci giorni tengono banco a Palazzo Civico. Una querelle culminata nelle dimissioni del comandante della Municipale Emiliano Bezzon, ieri ritirate con un colpo di teatro dal palcoscenico dell'Astra.

Pace fatta dunque tra Bezzon e la maggioranza di Appendino, che comunque ribadisce l'accusa al numero 1 dei Civich di "errori amministrativi e comunicativi", per poi rinnovare la fiducia a Maria Lapietra. "L'azione dell'assessore comunale ai Trasporti - spiega Sganga, a nome di molti dei suoi colleghi - è quella che noi rivendichiamo come necessaria per cambiare il modo di muoversi a Torino".

"Le difficoltà sono tante così come le resistenze, ma è il momento di un cambio di passo e per questo speriamo che il progetto di revisione della zona a traffico limitato centrale, che già ora è stata trasformata dal limite dei 30 all'ora, possa prendere corpo con l'avvio di Torino Centro Aperto", conclude la capogruppo.