Reddito di cittadinanza, Torino prima nel nord Italia per famiglie beneficiarie

Secondo i dati Istat, Torino è la città del nord Italia con il maggior numero di famiglie che ricevono del reddito di cittadinanza.

Nell’ambito della Regione, oltre il 50% dei beneficiari è residente nel capoluogo piemontese.I dati sono stati presentati ieri mattina durante la riunione della commissione Servizi sociali, per approfondire il tema legato alla riorganizzazione dell’attività degli operatori, sul territorio cittadino.



Secondo i dati forniti dai funzionari dell’Assessorato, sono 6274 i nuclei segnalati dal Ministero. A questi se ne aggiungono più o meno altrettanti corrispondenti a coloro che sono coinvolti nel piano di inclusione sociale previsto dal Comune oltre ad altre categorie (ad esempio disoccupati da meno di due anni) per un totale che raggiunge i 17 mila.



Il primo lavoro che viene svolto dai Servizi sociali, è l’analisi delle domande per individuare soggetti già in carico ai servizi sociali. La prima disamina, evidenzia la presenza di un 80% di casi nuovi, non conosciuti dai servizi sociali.