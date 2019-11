Restructura si apre al mondo delle startup: alla scoperta di Greenovation [VIDEO]

Com’è cambiato il modo di vivere la casa e verso quali modelli abitativi si sta dirigendo? Le tematiche green, la bioedilizia e il concetto di risparmio energetico hanno influito su un cambiamento anche e soprattutto concreto nel settore abitativo? E ancora, la tecnologia ci può sostenere in questo percorso?

A tutte queste domande e molte altre curiosità in ambito di innovazione edilizia risponde una selezione di startup che arrivano da tutta Italia ospiti di Restructura 2019: i neo imprenditori dal 14 al 17 novembre presentano i propri progetti per la casa e il vivere del futuro.

Tra le startup incontrate vi è Greenovation, un innovativo portale, il primo in Italia, che permette ai singoli utenti, in pochi semplici passaggi, di approcciarsi in modo efficace all’efficientamento degli edifici. A spiegare come funziona Greenovation è Paolo Mottura, CEO E Founder: “L’utente accede al portale e descrive la propria abitazione in maniera molto semplice, inserendo una serie di campi come la posizione dell’edificio, la tipologia, i metri quadri riscaldati e i numeri di piani fuori terra”. “A questo punto - prosegue Mottura - l’algoritmo di calcolo, basato sull’intelligenza artificiale, elabora un progetto di 30 pagine circa che spiega come rendere la casa più efficiente, andando a ridurre le emissioni e aumentandone il valore, visto della variazione della classe energetica”.

Un passaggio, quest’ultimo, importante anche per ottenere le detrazioni fiscali. A Restructura, manifestazione in corso dal 14 al 17 novembre, sarà inoltre possibile ottenere un check up energetico gratuito della propria abitazione, recandosi presso lo stand di Greenovation, nell’area startup.