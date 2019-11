La clownerie al femminile di Teresa Bruno alla Casa del Teatro Ragazzi

Una serie di gag comiche, in cui emerge il lato buffo e allo stesso tempo delicato dell’essere umano. Uno show dove il silenzio lascia spazio al sogno e all’immaginazione e diventa il tappeto sopra il quale una donna doma pneumatici di gomma come se fossero belve feroci di un circo.

Rosa è il tentativo di diventare clown per dare voce al desiderio profondo di essere bambina, arrampicarsi, dominare e domare strani animali di fantasia e subito dopo tirare fuori una dirompente femminilità e sbocciare, lasciando il pubblico senza parole di fronte ad un flamenco.

Rosa, sottilmente comico, con una semplice e surreale scenografia e pochi oggetti di scena - che diventano complici o nemici della protagonista - trasporta lo spettatore di ogni età in mondi originali sull’incedere deciso del corpo di una donna, impegnato in evoluzioni spericolate. Una serie di gag, di situazioni paradossali, attraverso cui ci si interroga in parte sulla femminilità di un clown, in parte sul ridicolo di chi, con ostinazione, si convince a portare a tutti i costi a termine un’azione. Un grammelot da cui emerge il lato buffo e inaspettato dell’essere umano.

Una storia dai tratti esilaranti e poetici, uno spettacolo comico, delicato, rosso e pungente, come una ROSA.



CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI



Corso Galileo Ferraris 266 – Torino

