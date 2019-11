Enzo Ghigo è il nuovo presidente del Museo Nazionale del Cinema

Sarà Enzo Ghigo il nuovo presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino. L'ex Governatore della Regione Piemonte, poi diventato parlamentare per due legislature, è stato scelto dopo le dimissioni di Sergio Toffetti in polemica con la scelta di Domenico De Gaetano come direttore del Museo.

L'annuncio è stato dato al termine della seduta odierna della giunta regionale, proprio una settimana prima dell'inizio del Torino Film Festival.

"Un'altra avventura, con grande passione", ha commenta su Facebook lo stesso Ghigo, 66 anni, ex Forza Italia e dal 2015 presidente della Lega del Ciclismo professionistico.

“Quello di Enzo Ghigo non è solo un profilo di altissimo livello istituzionale e professionale - dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - La sua esperienza a servizio di un territorio che ha saputo valorizzare in tutti i ruoli rivestiti nel tempo, a cominciare da quello di presidente della Regione, è la migliore garanzia per un Ente come il Museo del Cinema che rappresenta una eccellenza di Torino e del Piemonte”.

“Siamo molto soddisfatti della scelta fatta dalla Regione - ha aggiunto l’assessore Vittoria Poggio - perché riteniamo Enzo Ghigo persona dalla professionalità accertata di alto livello e di assoluto spessore”.