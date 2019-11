Ricca (Lega): “Le posizioni politiche di Appendino su Ztl e blocchi auto nascondono necessità di fare cassa”

“Servirebbe un traduttore dal ‘retorico’ al concreto per interpretare i discorsi del sindaco Appendino. Quando parla di ambiente, infatti, la sua Giunta sta in realtà dicendo chiaramente che vuole fare cassa per sanare i conti del Comune sulle spalle dei torinesi". Così il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca commenta il botta e risposta tra Comune e Regione sull'ambiente. La Città Metropolitana due giorni fa ha attaccato duramente l'assessore regionale all'Ambiente Matteo Marnati che non aveva preso nuovamente parte, perché impegnato ad un altro evento, al tavolo sulla qualità dell'aria con 33 sindaci. In difesa della provincia si era schierato la sindaca Chiara Appendino.

"La Regione - replica Ricca - sta valutando soluzioni tecnologiche (come la black box) per affrontare il tema smog ma il Comune, che tanto si vanta di essere al passo con i tempi, non trova niente di meglio che incentivare blocchi auto classisti che vanno a penalizzare chi non può permettersi di cambiare veicolo".

"Una miopia - continua l'esponente del Carroccio - che si individua anche nella scelta di penalizzare i negozi del centro con un’idea di Ztl dannosa per tutti. Il Sindaco, però, sappia che non smetteremo di difendere i torinesi. Se vuole fare cassa in questo modo non potrà contare sull’appoggio della Regione”.

"Il 2 dicembre invito l'Appendino in Regione a vedere cosa proponiamo e quali sono le idee per il futuro. Magari oltre ad incentivare i torinesi ad andare in monopattino elettrico o in bici, imparerà qualcosa", ha concluso l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati.

Ad attaccare la sindaca Chiara Appendino anche i consiglieri regionali della Lega Sara Zambaia e Andrea Cerutti: "Pensare che i problemi ambientali si possano risolvere con i monopattini o con la nuova normativa sulla ZTL è quantomeno una valutazione superficiale".